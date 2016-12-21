und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
WATR - Indikator für den MetaTrader 5
- 1280
Ein einfacher Trendindikator, der ganz klar die Richtung des aktuellen Trends anzeigt. Kann von Breakoutsystemen verwendet werden. Farbige Signalpunkte wurde hinzugefügt, um einen Wechsel des Trends anzuzeigen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 05.03.2007.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/483
