Ein einfacher Trendindikator, der ganz klar die Richtung des aktuellen Trends anzeigt. Kann von Breakoutsystemen verwendet werden. Farbige Signalpunkte wurde hinzugefügt, um einen Wechsel des Trends anzuzeigen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 05.03.2007.



