CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

WATR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1280
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
watr.mq5 (12.74 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein einfacher Trendindikator, der ganz klar die Richtung des aktuellen Trends anzeigt. Kann von Breakoutsystemen verwendet werden. Farbige Signalpunkte wurde hinzugefügt, um einen Wechsel des Trends anzuzeigen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 05.03.2007.

WATR

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/483

Trend_CF Trend_CF

Ein einfacher und anschaulicher Indikator für den Kraft und die Richtung des aktuellen Trends.

Heiken Ashi Smoothed Heiken Ashi Smoothed

Der normale Heiken Ashi berechnet unter Verwendung geglätteter Preiszeitreihen.

SHI Channel true (NB-channel) SHI Channel true (NB-channel)

SHI_Channel_true zeigt den automatisch gleitenden Kanal von Barishpolts auf den Chart.

3LineBreak 3LineBreak

Der Indikator zeichnet die Bars in den Farben blau für einen Aufwärtstrend und rot für einen Abwärtstrend.