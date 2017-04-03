CodeBaseKategorien
ColorXRSI_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
736
(16)
Der Indikator ColorXRSI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators ColorXRSI_Histogram.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator ColorXRSI_Histogram_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17709

