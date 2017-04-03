Das Handelssystem Exp_XOSignal_ReOpen wurde aufgrund der Signale des Indikators XOSignal mit der Averaging über dem Trend gebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn der farbige Pfeil des Indikators entstanden ist, und im Folgenden macht den Umfang der offenen Position größer, wenn Profit in den Punkten vom letzten Trade in der Position die Grenze übertreten hat, die in den Eingangsparametern des Experten fixiert wurde.

Die Informationen über die Averagings speichert der Experte im Zeilenkommentar zur Position im Format die Anzahl der Averagings / der Preis des letzten Trades / der Umfang des letzten Trades .

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators XOSignal.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Nach der Kompilation der Datei des Experten Exp_XOSignal_ReOpen.ex5 enthält der Indikator XOSignal.ex5 sowie Ressource, und deswegen eine weitere Notwendigkeit, ihn im Verzeichnis des Terminals für die Arbeit des kompilierten endgültigen Indikators zu haben, gibt es nicht! Dazu wurde zum Code des Experten der entsprechende Code für das Hinzufügen dieses Indikators in der ausgeführten Datei hinzugefügt.

Auf der globalen Ebene wurde die ausgeführte Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt:

#resource \\Indicators\\XOSignal.ex5

Im Block der Funktion OnInit() wurden die Zeile-Wege zu den Indikatoren geändert, die als Ressource verwendet werden:

InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\XOSignal" ,Range,IPC);

Also, die kompilierte ausgeführte Datei des Experten kann man auf anderen Handelsterminalen ohne Indikatoren selbständig verwenden.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart



Die Testergebnisse von 2015 am EURUSD H8:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse