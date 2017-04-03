Der gleitende Oszillator Relative Strength Index mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms. Je nach dem Wert des Eingangsparameters des Indikators:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;

Es gibt zwei Varianten der farbigen Indikation des Histogramms des Indikators:

Der Durchbruch der Ebenen Überkauf/Überverkauf; Die Änderung der Bewegungsrichtung.

Für eine bequemere visuellen Wahrnehmung des Histogramms wurde der Indikator symmetrisch bezüglich 0 gebaut und ändert sich im Bereich von -50 bis +50.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorXRSI_Histogram