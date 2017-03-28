Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
NRTR_ZigZag_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der NRTR_ZigZag Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei NRTR_ZigZag.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig1. Der Indikator The NRTR_ZigZag_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17542
MFI_price_HTF
Der Indikator MFI_price mit der Auswahlmöglichkeit des Zeitrahmens in den Eingabeparametern.Order Escort
Der Expert Advisor löste ein Problem der Trailing Stopps, die nur Stopp-Loss und Profit-Target verschieben.
NRTR_extr_ZigZag_HTF
Der NRTR_extr_ZigZag Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.Eugene
Analyse von OHLC der Bars 0, 1, 2 und 3.