Indikatoren

MA Fan - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein Fächer von MA Indikatoren, deren Perioden durch eine von vier Progressionsarten definiert werden.

  • arithmetische
  • geometrische
  • Fibonaccizahlen
  • Leonardozahlen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1750

