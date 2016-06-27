Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MA Fan - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein Fächer von MA Indikatoren, deren Perioden durch eine von vier Progressionsarten definiert werden.
- arithmetische
- geometrische
- Fibonaccizahlen
- Leonardozahlen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1750
