Autor einer Idee:
Der ursprüngliche Code wurde von Collector veröffentlicht.
Der ZeroLag MACD Indikator stellt das Histogramm mit dem vorherigen Balken in Farbe dar.
Der Indikator basiert auf dem MACD aus dem MetaTrader 5 Standardpaket. Das Füllen wurde hinzugefügt und die Formel der Berechnung geändert. Ich verwendete die Formel des originalen Codes.
Die Signallinie wurde entfernt. Die ursprüngliche Version basiert auf dem Doppelten Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (DEMA).
ZeroLag MACD
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/100
