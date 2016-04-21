CodeBaseKategorien
ZeroLag MACD - Indikator für den MetaTrader 5

Autor einer Idee:

Der ursprüngliche Code wurde von Collector veröffentlicht.

Der ZeroLag MACD Indikator stellt das Histogramm mit dem vorherigen Balken in Farbe dar.

Der Indikator basiert auf dem MACD aus dem MetaTrader 5 Standardpaket. Das Füllen wurde hinzugefügt und die Formel der Berechnung geändert. Ich verwendete die Formel des originalen Codes.

Die Signallinie wurde entfernt. Die ursprüngliche Version basiert auf dem Doppelten Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (DEMA).

Abbildung:

ZeroLag MACD

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/100

iMovment iMovment

Der Indikator stellt die Kerzen mit unterschiedlichen Farben in Abhängigkeit von Trendrichtung und Kursbewegung dar.

iBBFill iBBFill

Der Indikator stellt die Bollinger Bänder (Bollinger Bands ®) dar, ausgefüllt mit unterschiedlichen Farben in Abhängigkeit der Trendrichtung.

Murrey Math Lines (Unterstützung und Widerstand) Murrey Math Lines (Unterstützung und Widerstand)

Der Indikator zeichnet Murrey Math Linien für die gesamte verfügbare Historie ein, er verwendet keinerlei Objekte.

PivotPointUniversal PivotPointUniversal

Der Indikator zeichnet Pivot Levels für die gesamte verfügbare Historie ein. 5 Varianten von Pivot Levels werden unterstützt: Classic, Fibonacci, Demark, Camarilla, Woodies. Es gibt 3 Perioden für die Berechnung : täglich, wöchentlich, monatlich. Für die täglichen Pivot Levels kann die GMT Zeitverschiebung angegeben werden.