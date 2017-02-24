Das Exp_BykovTrend_ReOpen Handelssystem basierend auf den Signalen des BykovTrend Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung. Das Signal wird während des Schließens eines Balkens erzeugt, wenn ein farbiger Pfeil des Indikators auftritt, und das Volumen der offenen Position erhöht, wenn der Gewinn in Punkten die in den Eingabeparametern des Expert Advisors festgelegte Grenze übersteigt.

Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.

Für eine korrekte Kompilation des Expert Advisors wird die kompilierte Datei BykovTrend.ex5 benötigt. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei des Expert Advisors Exp_BykovTrend_ReOpen.ex5 den BykovTrend.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Expert Advisors der entsprechende Code hinzugefügt, um diesen Indikator in die ausführbare Datei des Experten einzufügen.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.



#resource \\Indicators\\BykovTrend.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurden die Pfade zu den als Ressourcen verwendeten Indikatoren geändert



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\BykovTrend" ,RISK,SSP);

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Expert Advisors in anderen Terminals ohne Indikator verwendet werde.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart



Testergebnisse für 2015 für GBPUSD H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse