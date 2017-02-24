Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fractal_DeMarker_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 801
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Fractal_DeMarker Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Fractal_DeMarker.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Fractal_DeMarker_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17005
The MasterMind 3
Der Expert Advisor verarbeitet Signale von vier iWPR Indikatoren mit verschiedener Mittelungsperiode.VR---STEALS-2
Der EA verwaltet Positionen mithilfe von Labels.
Exp_Fractal_WPR
Der einfachste Expert Advisor basierend auf einem fraktalen WPR.Fractal_Force_Index
Fraktaler Force Index.