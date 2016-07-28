und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZerolagMomentum - Indikator für den MetaTrader 5
Diese Variante des Momentum Oszillators wird auf Basis von fünf Momentum Indikatoren berechnet.
Alle veränderbaren Variablen wurden als Indikator Eingabeparameter implementiert. Denken Sie jedoch daran, dass diese Variablen in gewissem Maße voneinander abhängig sind, so dass Sie sie genau einstellen müssen!
Die Eingabevariable FactorN repräsentiert die Gewichtung des Momentum mit Nummer N im gesamten Indikatorwert.
Abb.1. Der ColorZerolagMomentum Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13309
