Indikatoren

ColorZerolagMomentum - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
709
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Diese Variante des Momentum Oszillators wird auf Basis von fünf Momentum Indikatoren berechnet.

Alle veränderbaren Variablen wurden als Indikator Eingabeparameter implementiert. Denken Sie jedoch daran, dass diese Variablen in gewissem Maße voneinander abhängig sind, so dass Sie sie genau einstellen müssen!

Die Eingabevariable FactorN repräsentiert die Gewichtung des Momentum mit Nummer N im gesamten Indikatorwert.

Abb.1. Der ColorZerolagMomentum Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13309

