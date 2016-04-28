CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Adaptiver CG Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5

Witold Wozniak | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1007
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Der adaptive CG Oszillator ist ein CG Oszillator, der sich an die sich ständig ändernde Marktzyklen eines Vermögenswertes anpasst.

Konventionelle Oszillatoren erfordern eine ständige Anpassung des Zeitraumes der Glättung an die aktuellen Marktlage. Dieser Indikator führt eine solche Anpassung automatisch durch. Dies wird erreicht mittels des CyclePeriod-Indikators, der für die aktuelle Marktlage den Zeitraum für die Glättung berechnet.

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.

Die kompilierte Datei des CyclePeriod muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Adaptiver CG Oszillator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/568

Adaptiver Cyber Cycle Adaptiver Cyber Cycle

Der Adaptive Cyber Cycle passt sich an die sich ständig ändernde Marktzyklen eines Vermögenswertes an.

Tägliche Prognosen der Kursspanne Komplett Tägliche Prognosen der Kursspanne Komplett

Prognosen der Spanne der nächsten Tageskerzen für alle Bars des Charts.

CrossIndex CrossIndex

Dieser Indikator erlaubt den Chart eines anderen Währungspaares in einem anderen Fenster anzuzeigen.

MFCS Währungs-Korrelation Chart MFCS Währungs-Korrelation Chart

Ein Indikator um den Chart einer korrelierten Währung auf dem aktuellen Chart anzuzeigen. Er zeigt zur Zeit nur Bars. Farbig oder monochrom ist konfigurierbar. Er unterstützt auch die Invertierung einer Währung für den Umgang mit EURUSD & USDCHF.