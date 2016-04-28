und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Adaptiver CG Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1007
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Der adaptive CG Oszillator ist ein CG Oszillator, der sich an die sich ständig ändernde Marktzyklen eines Vermögenswertes anpasst.
Konventionelle Oszillatoren erfordern eine ständige Anpassung des Zeitraumes der Glättung an die aktuellen Marktlage. Dieser Indikator führt eine solche Anpassung automatisch durch. Dies wird erreicht mittels des CyclePeriod-Indikators, der für die aktuelle Marktlage den Zeitraum für die Glättung berechnet.
Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.
Die kompilierte Datei des CyclePeriod muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/568
