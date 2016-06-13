CodeBaseKategorien
JBrainTrend1Stop - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Indikator der Stoplosslinien gemäß dem BrainTrend1 Handelssystem mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe abbildet.

Viele Händler hatten Schwierigkeiten mit der Verwendung von BrainTrend1 (BT1), da es viele Fehlsignale liefert. Um dieses Problem zu lösen, war es notwendig Filter zu verwenden und einen Chart mit zusätzlichen Indikatoren zu laden. In diesem Indikator ist dieses Problem mit Hilfe der JMA Glättung der Preiszeitreihe gelöst, die in der Indikator-Berechnung verwendetet wird.

Infolgedessen ist der Indikator stabiler geworden. Die JMA Glättung ermöglicht es, die Menge der Fehlsignale erheblich zu verringern. Solche Perioden werden vom System nun als Seitwärtsbewegungen (Flat) wahrgenommen. Die Systemempfindlichkeit auf die Volatilität der Märkte kann jetzt durch den "Length_" Parameter verwaltet werden. Verglichen mit dem konventionellen BT1, ist der neue Indikator ein zuverlässigeres System. Man kann es sogar ein Trendfolgesystem nennen.

Kopieren Sie die compilierte JMA.mq5 Indikator-Datei in den Ordner MQL5\Indikatoren.

Einfachster Signalindikator zur Feststellung det Trendstärke und -richtung.

Trend Indikator des bekannten BrainTrend1 Handelssystems mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe.

Ein aus Momentumreihen bestehender Oszillator.

Trendindikator basierend auf Standard-Abweichung mit zweckmäßiger visueller Darstellung.