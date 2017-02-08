Das Exp_Bezier_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des Bezier Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung. Das Signal wird im Moment des Schließung eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe des Indikators geändert hat und erhöht das Volumen einer offenen Position, wenn der Gewinn in Punkten die in den Eingabeparametern des Expert Advisors festgelegte Grenze übersteigt.

Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei Bezier.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart



Testergebnisse für 2015 auf USDCHF H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse