Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Candle Timer - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 3264
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt die verbleibende Zeit der aktuellen Kerzen an. Sie wählen Farbe und Schriftgröße.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16788
Multi-Pass Mittelwerte
Diese Version einer Multi-Pass Durchschnittsbildung für MetaTrader 5 ist ähnlich einem mehrfach gewichteten MA, aber dieser erlaubt die Auswahl von 16 weiteren Arten der Mittelwertsbildung statt nur des LWMA.Ehlers Inverse Fisher Transformation
Dies ist Ehlers inverse Fisher Transformation mit der zusätzlichen Auswahl verschiedener RSI-Berechnungen.
Grid Maker
Dieser Indikator erlaubt Ihnen, ganz unterschiedliche vertikale und horizontale Linien auf dem Chart zu setzen.Trading Sessions Open - Close
Dies ist ein Indikator der Handelszeiten.