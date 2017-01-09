Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Ehlers Inverse Fisher Transformation - Indikator für den MetaTrader 5
- 957
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist Ehlers inverse Fisher Transformation mit der zusätzlichen Auswahl verschiedener RSI-Berechnungen. Die RSI-Optionen sind:
- RSI (Wilders RSI)
- RSX (Cuttlers RSI)
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16777
Gaußscher Filter
Gaußscher Filter zur Verwendung von anderen Indikatoren.Super Trend Averages
Der Indikator Super Trend mit 18 Möglichkeiten der Durchschnittsbildung.
Multi-Pass Mittelwerte
Diese Version einer Multi-Pass Durchschnittsbildung für MetaTrader 5 ist ähnlich einem mehrfach gewichteten MA, aber dieser erlaubt die Auswahl von 16 weiteren Arten der Mittelwertsbildung statt nur des LWMA.Candle Timer
Der Candle Timer zeigt die verbleibende Zeit der aktuellen Kerzen an.