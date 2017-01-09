CodeBaseKategorien
Super Trend Averages - Indikator für den MetaTrader 5

Der Super Trend von hier mit 18 Möglichkeiten der Durchschnittsbildung.



Super Trend Hull Indikator Super Trend Hull Indikator

Der Indikator Super Trend, der den Hullschen Durchschnitt verwendet.

Draw Psy Levels Draw Psy Levels

Zeichnet äquidistante, horizontale Linien.

Gaußscher Filter Gaußscher Filter

Gaußscher Filter zur Verwendung von anderen Indikatoren.

Ehlers Inverse Fisher Transformation Ehlers Inverse Fisher Transformation

Dies ist Ehlers inverse Fisher Transformation mit der zusätzlichen Auswahl verschiedener RSI-Berechnungen.