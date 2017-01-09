Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Super Trend Averages - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2304
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Super Trend von hier mit 18 Möglichkeiten der Durchschnittsbildung.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16775
Super Trend Hull Indikator
Der Indikator Super Trend, der den Hullschen Durchschnitt verwendet.Draw Psy Levels
Zeichnet äquidistante, horizontale Linien.
Gaußscher Filter
Gaußscher Filter zur Verwendung von anderen Indikatoren.Ehlers Inverse Fisher Transformation
Dies ist Ehlers inverse Fisher Transformation mit der zusätzlichen Auswahl verschiedener RSI-Berechnungen.