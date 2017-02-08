CodeBaseKategorien
Indikatoren

MFI_Histogram_Round_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
654
(14)
Der MFI_Histogram_Round Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei MFI_Histogram_Round.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der MFI_Histogram_Round_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16761

