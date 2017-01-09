T3-Indikator, der schwebende Levels als Hilfsmittel benutzt, um den Trend umgewandelt zu einen Oszillator darzustellen, statt auf dem Chart

Da der Indikator eine Abwandlung des T3 floating levels Indikator ist, ist ein wesentlicher Bestandteil der Beschreibung das gleiche und wird hier daher auch wiederholt werden (um zu vermeiden, dass man nach dem anderen Indikator suchen muss)



Der Indikator wurde erstellt um einen erweiterten Satz (22 Arten) von Preisen zu verwenden - und da er schwebende Levels verwendet, kann er Farben ändern (und entsprechend benachrichtigen) wenn 3 verschiedenen Bedingungen auftreten:

wenn die äußeren Levels gekreuzt werden

Wenn der mittlere (Null) Level gekreuzt wird

wenn sich die Steigung von T3 ändert

wenn sich die Steigung des Oszillators ändert



Der Modus, wenn sich die Steigung des Oszillators in eine Abweichung gegenüber der "auf Chart-Version" - die Steigung des T3 und der Oszillator müssen nicht identisch sein (und sind in vielen Fällen nicht die gleichen), daher war es notwendig, diesen Typ ebenfalls zu erstellen). Der Rest der Farbänderungen korrespondiert strikt mit der "auf dem Chart" Version. Die Benachrichtigungen werden entsprechend angepasst



Er ist bereits Multi-TimeFrame-fähig (mit dem üblichen Satz von in Metatrader 5 verfügbaren TimeFrames - kein Bedarf für einen anderen Indikator um diese Version im Multi TimeFrame Modus zu betreiben)

Weitere Informationen über die "original T3" Option wurde von den Autoren der T3-Modifikation (wurde ursprünglich auf einer anderen Trading-Plattform angewendet) zur Verfügung gestellt:

Von Bob Fulks, modifiziert von Alex Matulich 4/2003



Der T3 Average ist im wesentlichen ein low-pass-Filter wie es die traditionellen gleitenden und exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt sind. Der T3 Average, zeigt aber ein steileres Gefälle was zu besserer Filterung von hochfrequentem Rauschen führt wobei die niederfrequenten Komponenten einer Zeitreihe besser erhalten bleibt.



Der "Length" Parameter wird durch zwei geteilt, um die Verzögerung des T3 Average äquivalent zur Verzögerung der traditionellen gleitenden Durchschnitte zu machen. Auf diese Weise können Sie den T3 Average als einen direkten ERsatz für Average oder xAverage verwenden und die gleiche Verzögerung aber bei besserer Filterung erreichen.

Mit der Ergänzung von schwebenden Levels kann die Verwendung des T3 zu dem erweitert werden, wofür er normalerweise verwendet wird (als eine Art von Mittelwert). Schwebende Levels machen ihn zu einer Art von "Oszillator am Chart" und dann kann er mit schwebenden "signifikanten Levels die üblicherweise als "überkauft" und "überverkauft" bezeichnet werden aber die Empfehlung ist, diese nicht in gleicher Weise zu verwenden, sondern als Signal für die Bildung eines neuen Trends oder zur Bestätigung eines zuvor ausgebildeten Trends



