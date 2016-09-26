CodeBaseKategorien
MACDCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator MACD in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators MACD.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

in Abb.1. Der Indikator MACDCandle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14378

