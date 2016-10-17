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Индикаторы

ZigZag_MomentumCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1957
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора MomentumCandle.

Рис.1. Индикатор ZigZag_RMomentumCandle

Рис.1. Индикатор ZigZag_MomentumCandle

ZigZag_RSICandleV2 ZigZag_RSICandleV2

ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора RSICandleV2.

ZigZag_NK_Arrows ZigZag_NK_Arrows

Зигзаг с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Cauchy derivative YTG Cauchy derivative YTG

Производная разности средних.

Cauchy difference YTG Cauchy difference YTG

Разность средних.