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ZigZag_MomentumCandle - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора MomentumCandle.
Рис.1. Индикатор ZigZag_MomentumCandle
ZigZag_RSICandleV2
ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора RSICandleV2.ZigZag_NK_Arrows
Зигзаг с отображением своих значений в виде фрактальных значков.
Cauchy derivative YTG
Производная разности средних.Cauchy difference YTG
Разность средних.