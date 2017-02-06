代码库部分
ZigZag_MomentumCandle - MetaTrader 5脚本

基于 MomentumCandle 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。

图1. ZigZag_RMomentumCandle 指标

图1. ZigZag_MomentumCandle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16597

