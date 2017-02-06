请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ZigZag_MomentumCandle - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1447
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 MomentumCandle 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。
图1. ZigZag_MomentumCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16597
ZigZag_RSICandleV2
基于 RSICandleV2 指标烛形的之字转向指标(ZigZag)。Envelopes ATR MT5
本指标显示了交易品种震荡范围的上下边界的偏移。偏移是基于交易品种的 ATR 的。
Trigger_Line
这是一个使用了移动平均和它的平滑处理的跟随趋势指标。它还有提醒、发送电子邮件和推送通知的功能。ASCtrendAlert
ASCtrend 信号灯信号指标有提醒，发送电子邮件和推送通知的功能。