Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators WPR_Slowdown gebaut wurde. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn der farbige Pfeil des Indikators entstanden ist.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators WPR_Slowdown.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am EURAUD H6:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse