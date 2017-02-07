CodeBaseKategorien
Nikolay Kositsin
JSatl.mq5 (6.8 KB) ansehen
JSatl_HTF.mq5 (10.47 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator JSatl mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator JSatl.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. JSatl_HTF

Der mehrwährungs- nächtliche Night Scalper Multi Der mehrwährungs- nächtliche Night Scalper Multi

Der nächtliche Scalper handelt bis zur 12 Uhr nachts nach der Terminalzeit im engen Umfang.

Der schlauer Mittelwertbilder Hello Smart Der schlauer Mittelwertbilder Hello Smart

Der Experte mittelt die verlustbringenden Positionen nach dem bestimmten Algorithmus.

AFL_WinnerV2_HTF AFL_WinnerV2_HTF

Der Indikator AFL_WinnerV2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_AFL_WinnerV2 Exp_AFL_WinnerV2

Der Experte Exp_AFL_WinnerV2 mit der Verwendung des Indikators AFL_WinnerV2.