Expert Advisors

Exp_ColorXvaMA_Digit - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
836
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorXvaMA_Digit.mq5 (8.77 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
ColorXvaMA_Digit.mq5 (13.77 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Experte Exp_ColorXvaMA_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorXvaMA_Digit gebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe der Linie des Indikators geändert hat.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators ColorXvaMA_Digit.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart


Die Testergebnisse von 2015 am GBPUSD H8:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16341

