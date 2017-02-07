und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_ColorXvaMA_Digit - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 836
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Experte Exp_ColorXvaMA_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorXvaMA_Digit gebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe der Linie des Indikators geändert hat.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators ColorXvaMA_Digit.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2015 am GBPUSD H8:
in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16341
Der Indikator vaMA mit der Ersetzungsmöglichkeit der Mittelung, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Außerdem mit der zusätzlichen Indikation der Kraft des Trends durch farbige Punkten aufgrund des Algorithmus der standardmäßigen Abweichung.SyncChart
Die Synchronisation der vorgeführten Bars auf allen im Terminal geöffneten Charts.
Der Indikator XvaMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Der schlauer Mittelwertbilder Hello Smart
Der Experte mittelt die verlustbringenden Positionen nach dem bestimmten Algorithmus.