Exp_STLMCandle - Experte für den MetaTrader 5
Handelssystem basierend auf der STLMCandle Indikator Signale. Ein Signal für einen Trade entsteht am Ende eines Balkens, wenn die sich Farbe der Indikatorkerzen von türkis nach orange oder umgekehrt ändert.
Kopieren sie die compilierte STLMCandle.ex5 und ColorSTLM_HISTOGRAM.ex5 Datei in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2015 für EURUSD H4:
Abb. 2. Chart mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16245
