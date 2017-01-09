und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_RVIDiff Expert Advisor basierend auf Änderung der Richtung des RVIDiff Indikators. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Richtung des Histogramms ändert.
Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei RVIDiff.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2015 für USDCAD H6:
Abb.2. Chart mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16222
Trendindikator.Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin
Der Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin Expert Advisor basiert auf der Änderung der Richtung des i-SpectrAnalysis_Chaikin Indikators.
Der RVIDiff Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.LaguerreFilterCloud
Indikator basierend auf zwei gleitenden Durchschnitten aus dem Buch "Cybernetic Analysis for Stocks und Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" von John Ehlers.