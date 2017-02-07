CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
StochasticDiffSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
932
(13)
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung des Codes des Indikators StochasticDiff.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator StochasticDiffSign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16254

RVIDiffSign RVIDiffSign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung des Codes des Indikators RVIDiff.

Fibo Retracement Trader Fibo Retracement Trader

Der EA baut ein Fibonacci-Netz aufgrund des standardmäßigen Indikators ZigZag und handelt die Korrektionen von allen Ebenen. Die Ebenen werden fest eingegeben, und werden von Benutzern nicht eingestellt.

Exp_StochasticDiff Exp_StochasticDiff

Der Experte Exp_StochasticDiff wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Indikators StochasticDiff gebaut.

iBarShift_MT5 iBarShift_MT5

Die Variante der Funktion iBarShift für MetaTrader 5 übernimmt den Parameter des Typs datetime — die Eröffnungszeit der Bar, dessen Index man erfahren muss.