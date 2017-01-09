Der Exp_BalanceOfPower_Histogram Expert Advisor basiert auf Änderung der Richtung des BalanceOfPower_Histogram Indikators. The signal is formed when a bar is closing if there is change in Moving Average direction.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei BalanceOfPower_Histogram.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Historie der Trades am Chart.



Testergebnisse für 2015 für EURUSD H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen