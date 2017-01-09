CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

StochasticDiff - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
841
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
StochasticDiff.mq5 (7.94 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

DesO'Regan

Geglättete Differenz zwischen der Haupt- und Signallinie des Stochastic-Oszillators in Form eines farbigen Histogramms.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der StochasticDiff Indikator

Abb.1. Der StochasticDiff Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16123

Exp_wlxBW5Zone Exp_wlxBW5Zone

Handelssystem basierend auf den wlxBW5Zone Indikator Signalen.

wlxBW5ZoneAlert wlxBW5ZoneAlert

Ein Flaggensignal Indikator basierend auf den Werten des Accelerator Oszillators und Bill William's Awesome Oszillator, der Benachrichtigungen, Versendung von E-Mails und Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten unterstützt.

RVIDiff RVIDiff

Geglättete Differenz zwischen der Haupt- und Signallinie des RVI-Oszillators in Form eines farbigen Histogramms.

XTrendlessOS_HTF XTrendlessOS_HTF

Der XTrendlessOS Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.