Ein Flaggensignal Indikator basierend auf den Werten des Accelerator Oszillators und Bill William's Awesome Oszillator, der Benachrichtigungen, Versendung von E-Mails und Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten unterstützt.

Die folgenden Änderungen der des Indikatorcodes wurden eingebaut, um Benachrichtigungen, e-Mails und Push-Benachrichtigungen zu implementieren:

Eingeführte neue Eingabeparameter input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; Drei neue Funktionen am Ende des Indikator-Codes hinzugefügt: BuySignal(), SellSignal() und GetStringTimeframe() void BuySignal( string SignalSirname, double &BuyArrow[], const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & close, const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool BuySignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (BuyArrow); int index; if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; if ( NormalizeDouble (BuyArrow[index], _Digits ) && BuyArrow[index]!= EMPTY_VALUE ) BuySignal= true ; if (BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "BUY signal

Ask=" , Ask , "

Bid=" , Bid , "

currtime=" ,text, "

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": BUY signal alert" , "BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } void SellSignal( string SignalSirname, double &SellArrow[], const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & close, const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool SellSignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (SellArrow); int index; if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; if ( NormalizeDouble (SellArrow[index], _Digits ) && SellArrow[index]!= EMPTY_VALUE ) SellSignal= true ; if (SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "SELL signal

Ask=" , Ask , "

Bid=" , Bid , "

currtime=" ,text, "

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": SELL signal alert" , "SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } string GetStringTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame) { return ( StringSubstr ( EnumToString (TimeFrame), 7 ,- 1 )); } Ein paar Aufrufe der BuySignal() und SellSignal() Funktionen nach den Indikator Berechnungszyklen im OnCalculate() Block hinzugefügt BuySignal( "wlxBW5ZoneAlert" ,BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal( "wlxBW5ZoneAlert" ,SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);

Wobei BuyBuffer und SellBuffer are the names of the Indikator buffers for storing the buy und sell Signale. Als die leere Werte in den Indikator Puffern muss entweder Null oder EMPTY_VALUE festgelegt werden.

Es wird angenommen, dass nur ein Aufruf der Funktionen BuySignal() und SellSignal() im OnCalculate() Block des Indikatorcodes verwendet wird.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 08.03.2008.

Abb.1. Der wlxBW5ZoneAlert Indikator am Chart

Abb.2. Der wlxBW5ZoneAlert Indikator Generierung von Benachrichtigungen.