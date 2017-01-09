Der Exp_i-SpectrAnalysis_WPR Expert Advisor basiert auf der Änderung der Richtung des i-SpectrAnalysis_WPR Indikators. Ein Signal wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe der Indikatorlinie ändert.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei i-SpectrAnalysis_WPR.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es ist zu beachten, dass der in i-SpectrAnalysis_WPR verwendete Mittelungsalgorithmus ein Neuzeichnen des Indikators für alle Balken verursacht. Daher ist es nach einiger Zeit unmöglich, das Bild des echten Indikatorzustandes zum Zeitpunkt der Ausführung eines Trades nachzuvollziehen.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Historie der Trades am Chart.



Testergebnisse für 2015 für AUDUSD H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen