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Exp_PPO_Cloud - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_PPO_Cloud построен на основе сигналов осциллятора PPO_Cloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора PPO_Cloud.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор PPO_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Login To Trade Account
Данная библиотека позволяет автоматизировать процесс подключения к торговому серверу после возникновения ошибки "Account disable".
Индикатор представляет производную второго усреднения цены финансового актива, увеличенную в сто раз.i-CAi_Cloud_Digit
Индикатор i-CAi с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.