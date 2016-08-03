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Exp_PPO_Cloud - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2759
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_PPO_Cloud.mq5 (9.09 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
PPO_Cloud.mq5 (8.31 KB) просмотр
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Эксперт Exp_PPO_Cloud построен на основе сигналов осциллятора PPO_Cloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора и изменился цвет сигнального облака.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора PPO_Cloud.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

Индикатор PPO_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Login To Trade Account Login To Trade Account

Данная библиотека позволяет автоматизировать процесс подключения к торговому серверу после возникновения ошибки "Account disable".

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

Индикатор представляет производную второго усреднения цены финансового актива, увеличенную в сто раз.

i-CAi_Cloud_Digit i-CAi_Cloud_Digit

Индикатор i-CAi с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.