EA

Exp_PPO_Cloud - MetaTrader 5EA

Exp_PPO_Cloud EA交易根据 PPO_Cloud 振荡指标生成信号。当柱关闭时，如果有指标主线和信号线的交叉，以及有指标云颜色的改变时会生成信号。

本 EA 交易需要编译好的 PPO_Cloud.ex5 指标文件才能正确运行，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上的交易历史。

在2015年 USDCHF H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16066

