Expert Advisors

Exp_SMI_Correct - Experte für den MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
Exp_SMI_Correct.mq5 (9.52 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
SMI_Correct.mq5 (9.87 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_SMI_Correct Expert Advisor basiert auf der Änderung der Farbe von SMI_Correct Indikator. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe der Wolke des Indikators ändert. Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei SMI_Correct.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebniss für 2015 auf GBPUSD H4:

Abb.2. Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15996

