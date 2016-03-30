CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Indikator of Trend Alteration - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
964
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Trend.mq4 (2.79 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Warten sie auf die Trendänderung, wenn der Indikator die Ebenen 15 oder -15 überschritten hat.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8487

Upload Export Upload Export

Dieses UploadExport Skript ist ein universelles Tool für die Programmierung. Dieser Indikator wurde entwickelt um tägliche Routineaufgaben von Analysten und Tradern auf der Basis der Wellen-Analyse mit dem Tool ELWAVE zu vereinfachen.

Trade Channel Trade Channel

Ein Indikator für FIBO Ebenen und das Zeichnen von Bögen.

Improve Improve

Hat jemand einen Vorschlag wie dieser Indikator, den ich selbst zusammengebaut habe, verbessert werden könnte ? Cheers

T3 Taotra T3 Taotra

T3 Taotra Indikator.