CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FRASMAv2 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English
Просмотров:
4795
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это обновленная версия FRASMA (https://www.mql5.com/en/code/8718). Она получает фрактальную размерность от FGDI (https://www.mql5.com/en/code/8844) и имеет новый параметр "shift" для сдвигания MA пошагово вправо (если "shift" положителен) или влево (если "shift" отрицателен). Эти дополнения внесены по результатам запросов читателей в моем блоге.

На нижеприведенном скриншоте параметр "shift" выставлен на 10:


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8866

Простой советник для тестирования стратегий Простой советник для тестирования стратегий

Советник создает горизонтальную линию выше цены закрытия - для покупки, ниже - для продажи.

iMAX3alert Fast trend alert indicator. iMAX3alert Fast trend alert indicator.

Полезный, хорошо показавший себя графический инструмент для трейдеров. Практическое применение и демонстрация принципов, использованных в ранее представленном индикаторе iMAX3.

wajdyss_H_L_C_indicator_v2 wajdyss_H_L_C_indicator_v2

Показывает High, Low и Close

wajdyss_Candle_Length_indicator_v1 wajdyss_Candle_Length_indicator_v1

Показывает длину свечи