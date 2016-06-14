Ставь лайки и следи за новостями
FRASMAv2 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 4795
Рейтинг:
-
Опубликован:
Это обновленная версия FRASMA (https://www.mql5.com/en/code/8718). Она получает фрактальную размерность от FGDI (https://www.mql5.com/en/code/8844) и имеет новый параметр "shift" для сдвигания MA пошагово вправо (если "shift" положителен) или влево (если "shift" отрицателен). Эти дополнения внесены по результатам запросов читателей в моем блоге.
На нижеприведенном скриншоте параметр "shift" выставлен на 10:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8866
