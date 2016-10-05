und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iRSISign_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 809
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator iRSISign_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator iRSISign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.
Wenn der Trend am ausgesuchten Bar weitergeht, dann signalisiert der Indikator mit einem grafischen Objekt in Form von einem Pfeil nach rechts, dessen Farbe der Richtung des Trends entspricht. Wenn der Trend am ausgesuchten Bar gewechselt hat, dann signalisiert der Indikator mit einem Objekt in Form von einem diagonalen Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des abschließenden Trades entsprechen.
Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:
- Die Eingangsparameter des Indikators iRSISign:
//+------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finanz-Aktiv input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H4; // Timeframe des Indikators für die Berechnung des Indikators uint ATR_Period=14; input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint UpLevel=70; // Der Level des Überkaufs input uint DnLevel=30; // Der Level des Überverkaufs
- Die Eingabeparameter des Indikators iRSISign_HTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind:
//---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators input uint SignalBar=0; // Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Signals (0 - die aktuelle Bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Die Namen für Markierungen des Indikators input color Upsymbol_Color=clrMediumTurquoise; // Die Farbe des Wachstumssymbols input color Dnsymbol_Color=clrLightSalmon; // Die Farbe des Abstiegsssymbols input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Die Farbe des Indikatorsnamens input uint Symbols_Size=60; // Die Größe des Symbolssignals input uint Font_Size=10; // Die Größe des Namen-Schrifts des Indikators input int X_1=5; // Die horizontale Verschiebung des Namens input int Y_1=-15; // Die vertikale Verschiebung des Namens input bool ShowIndName=true; // Die Anzeige des Indikator-Namens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Der Winkel des Standortes input uint X_=0; // Die horizontale Verschiebung input uint Y_=20; // Die vertikale Verschiebung
- Die Eingabeparameter des Indikators iMFISign_HTF_Signal, die für die Eingabe der Warnungen oder Sounds-Signalen nötig sind:
//---- Einstellungen der Warnungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Die Aktivierung durch eine Indikation input uint AlertCount=0; // Die Anzahl der gegebenen Alerts
Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren iRSISign_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss der Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).
Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators iRSISign.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.mq5.
in Abb.1. iRSISign_HTF_Signal. Das Signal für eine Trendfortsetzung
in Abb.2. Der Indikator iRSISign_HTF_Signal. Das Signal für das Abschließen der Trades
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15804
Der Indikator iWPRSign_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator iWPRSign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.Exp_iDeMarkerSign
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators iDeMarkerSign gebaut wurde.