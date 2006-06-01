CodeBaseРазделы
Trand - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Trand можно использовать для входа/выхода из рынка. Красная линия показывает направленность движения, зеленая - тренд. Растущая зеленая линия говорит о направленном движении, движение зеленой линии вниз или в бок говорит о коррекции или флете.

Разворотный индикатор Priliv Разворотный индикатор Priliv

Показывает скорость тренда на текущем, ближайшем большем и следующем ТФ.

MA Каналы MA Каналы

Отображает уровни Фибоначи ценового канала построеного по скользящей средней.

LRMA BB LRMA BB

Скользящая средняя, рассчитаннная методом линейной регрессии, дополненная полосами Боллинджера.

TimeOut TimeOut

Индикатор показывает время прохождения котировки от брокера до вас.