Индикатор Trand можно использовать для входа/выхода из рынка. Красная линия показывает направленность движения, зеленая - тренд. Растущая зеленая линия говорит о направленном движении, движение зеленой линии вниз или в бок говорит о коррекции или флете.



Trand

