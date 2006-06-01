Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trand - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11659
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Trand можно использовать для входа/выхода из рынка. Красная
линия показывает направленность движения, зеленая - тренд. Растущая
зеленая линия говорит о направленном движении, движение зеленой линии
вниз или в бок говорит о коррекции или флете.
Trand
Разворотный индикатор Priliv
Показывает скорость тренда на текущем, ближайшем большем и следующем ТФ.MA Каналы
Отображает уровни Фибоначи ценового канала построеного по скользящей средней.