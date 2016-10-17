CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_Directed_Movement - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
666
(19)
\MQL5\Experts\
Exp_Directed_Movement.mq5 (8.65 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
Directed_Movement.mq5 (8.55 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Directed_Movement gebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators geändert hat.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators Directed_Movement.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15575

InstTrend_HTF InstTrend_HTF

Der Indikator InstTrend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Directed_Movement_HTF Directed_Movement_HTF

Der Indikator Directed_Movement mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

CCI_Woodies CCI_Woodies

Zwei Ozillators CCI im gleichen Fenster in Form einer farbigen Wolke.

CCI_Woodies_HTF CCI_Woodies_HTF

Der Indikator CCI_Woodies mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.