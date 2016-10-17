CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

CCI_Woodies_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator CCI_Woodies mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator CCI_Woodies.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator CCI_Woodies_HTF

CCI_Woodies

Zwei Ozillators CCI im gleichen Fenster in Form einer farbigen Wolke.

Exp_Directed_Movement Exp_Directed_Movement

Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Directed_Movement gebaut.

Exp_CCI_Woodies Exp_CCI_Woodies

Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators CCI_Woodies gebaut.

AsymmetricStochNR_Cloud AsymmetricStochNR_Cloud

Der asymmetrische stochastice Ozillator in Form einer farbigen Wolke.