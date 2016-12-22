CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Ozymandias_StDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
713
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Ozymandias_StDev Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei Ozymandias_StDev.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der Ozymandias_StDev_HTF Indikator

Abb.1. Der Ozymandias_StDev_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15223

Exp_PriceChannel_Stop Exp_PriceChannel_Stop

Ein Handelssystem, das auf Signalen des PriceChannel_Stop Indikators basiert.

Exp_NonLagDot Exp_NonLagDot

Ein Handelssystem, das auf Signalen des NonLagDot Indikators basiert.

Ein Handelspanel von MasterWindows Ein Handelspanel von MasterWindows

Ein Beispiel für die Verwendung der MasterWindows Bibliothek für das Erstellen eines Handelspanels.

Exp_Sidus Exp_Sidus

Ein Handelssystem, das auf Signalen des Sidus Indikators basiert.