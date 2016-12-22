CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_PriceChannel_Stop - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
750
(16)
Ein Handelssystem, das auf Signalen des PriceChannel_Stop Indikators basiert. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn ein großer Farbpunkt auftritt, der auf einen Trendwechsel hinweist.

Der Expert Advisor verwendet die kompilierte Indikatordatei PriceChannel_Stop.ex5. Speichern Sie diese in <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf EURUSD H4:

Abb. 2. Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15222

