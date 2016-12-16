und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Handelssystem basierend auf den Signalen des Go Indikators. Ein Signal für einen Trade entsteht am Ende eines Balkens, wenn die sich Farbe der Indikatorbalken von rot nach grün oder umgekehrt ändert.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei Go.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart
Testergebnisse für 2015 für GBPJPY H1:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15190
