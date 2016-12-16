CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_FiboCandles - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
864
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
fibocandles.mq5 (8.72 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_fibocandles.mq5 (7.66 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem basierend auf den Signalen des FiboCandles Indikators. Ein Signal für einen Trade entsteht am Ende eines Balkens, wenn die sich Farbe der Indikatorkerzen von rosa nach grün oder umgekehrt ändert.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei FiboCandles.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2015 für EURUSD H12:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15189

Exp_Candles_Smoothed Exp_Candles_Smoothed

Handelssystem basierend auf den Signalen des Candles_Smoothed Indikators.

Exp_BykovTrend Exp_BykovTrend

Handelssystem basierend auf den Signalen des BykovTrend Indikators.

Exp_Go Exp_Go

Handelssystem basierend auf den Signalen des Go Indikators.

PChannel PChannel

Der Price Channel Indikator berechnet das höchste Hoch und tiefste Tief für die Preise der Balken.