Price Channel - индикатор для MetaTrader 4
- 10082
Индикатор Price Channel (ценовой канал) рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум для значения цен на барах.
Линии показывают максимумы и минимумы, по которым они построены. Когда рынок двигается выше верхней линии, это означает его усиление. Соответственно, когда цена уходит под нижнюю линию, это означает слабость рынка. Устойчивое движение выше или ниже линий канала может указывать на значительный прорыв.
