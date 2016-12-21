Wirklicher Autor:

alexjou

Ein gleitender Durchschnitt auf Basis einer parabolischen Näherung an die Preises. Es wird der recht bemerkenswerte Algorithmus der parabolischen Näherung des Preises zur Glättung verwendet.

Der Indikator verwendet die Klasse CParMA aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung dieser Klasse wird im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.