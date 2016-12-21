CodeBaseKategorien
Indikatoren

ParMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
969
(18)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
parma.mq5 (4.43 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Wirklicher Autor:

alexjou

Ein gleitender Durchschnitt auf Basis einer parabolischen Näherung an die Preises. Es wird der recht bemerkenswerte Algorithmus der parabolischen Näherung des Preises zur Glättung verwendet.

Der Indikator verwendet die Klasse CParMA aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung dieser Klasse wird im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

  • Kopieren Sie die Bibliothek in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include.
  • Den Indikator parma.mq5 kopieren Sie in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

ParMA

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/433

