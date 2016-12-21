Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ParMA - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
969
Wirklicher Autor:
Ein gleitender Durchschnitt auf Basis einer parabolischen Näherung an die Preises. Es wird der recht bemerkenswerte Algorithmus der parabolischen Näherung des Preises zur Glättung verwendet.
Der Indikator verwendet die Klasse CParMA aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung dieser Klasse wird im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
- Kopieren Sie die Bibliothek in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include.
- Den Indikator parma.mq5 kopieren Sie in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/433
