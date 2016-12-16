Handelssystem basierend auf den Signalen des CCI_Histogram Indikators. Ein Handelssignal wird zum Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe des Histogramms von neutralem Grau zu rot oder blau ändert, d.h. wenn der CCI-Oszillator in die Überkauft- oder Überverkauftzone eingetreten ist.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei CCI_Histogram.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2015 für EURUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse