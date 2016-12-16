CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_MFI_Histogram - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
740
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
mfi_histogram.mq5 (6.89 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_mfi_histogram.mq5 (6.61 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem basierend auf den Signalen des MFI_Histogram Indikators. Ein Handelssignal wird zum Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe des Histogramms von neutralem Grau zu rot oder grün ändert, d.h. wenn der MFI-Oszillator in die Überkauft- oder Überverkauftzone eingetreten ist.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei MFI_Histogram.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2015 für GBPJPY H6:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14952

Exp_RSI_Histogram Exp_RSI_Histogram

Handelssystem basierend auf den Signalen des RSI_Histogram Indikators.

Multicurrency Expert Multicurrency Expert

Ein Multi-Currency (10 Währungspaare) Expert Advisor der keine Indikatoren verwendet.

Exp_WPR_Histogram Exp_WPR_Histogram

Handelssystem basierend auf den Signalen des WPR_Histogram Indikators.

MAOscillatorHist_HTF MAOscillatorHist_HTF

MAOscillatorHist stochastic Oszillator mit Rauschunterdrücken und der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.