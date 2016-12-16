und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XMA_BBx7_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der XMA_BBx7_Cloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die XMA_BBx7_Cloud.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der XMA_BBx7_Cloud_HTF Indikator
