Handelssystem basierend auf den Signalen des BSI Indikators. Ein Signal wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe des Indikator Histogramms ändert.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei BSI.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Trade Beispiele am Chart
Testergebnisse für 2015 für EURUSD H8:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14813
