CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_BSI - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
857
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
bsi.mq5 (12.15 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_bsi.mq5 (6.94 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem basierend auf den Signalen des BSI Indikators. Ein Signal wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe des Indikator Histogramms ändert.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei BSI.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Trade Beispiele am Chart

Abb. 1. Trade Beispiele am Chart

Testergebnisse für 2015 für EURUSD H8:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14813

Price_Channel_Central_HTF Price_Channel_Central_HTF

Der Price_Channel_Central Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Price_Channel_Central Price_Channel_Central

Der Channel Indikator. Der Indikator zeigt auch die Levels des aktuellen Kanals sowie Preislabels und den Typ des Signals um Trading-Entscheidungen zu treffen.

XMA_BBx3 XMA_BBx3

Bollinger Bänder Kanal mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels.

XMA_BBx5 XMA_BBx5

Zwei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels.